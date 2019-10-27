Президент Кубы прилетел в Петербург

Санкт-Петербург, 27 октября. Кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес в воскресенье прилетел в Северную столицу. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

В воздушной гавани «Пулково» кубинского президента встретил глава комитета по внешним связям Евгений Григорьев.

Отмечается, что по традиции кубинский президент почтит память погибших в Великой Отечественной войне. Торжественное возложение венков состоится на Пискаревском мемориальном кладбище.

В предстоящий понедельник, 28 октября, глава Кубы намерен провести рабочее совещание с губернатором города Александром Бегловым.

Напомним, парламент Кубы в текущем месяце в ходе внеочередного заседания в Гаване избрал президентом страны главу государственного совета Мигеля Диас-Канеля. Должность президента ввели в стране по результатам конституционного референдума, прошедшего зимой 2019 года.