Появилось видео сильного пожара на улице Хошимина в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 октября. Сильный пожар произошел в квартире на улице Хошимина в Петербурге. В результате происшествия погиб мужчина, а его мать пострадала. Женщина была помещена в НИИ Джанелидзе, сообщил порталу «Невские новости» источник в экстренных службах.

В настоящее время на месте работают бригады скорой помощи. Сведений о других пострадавших пока не поступало.

В Сети уже появилось видео, на котором можно пожарную машину с включенной мигалкой. Кроме того, на кадрах видно поднятую выдвижную лестницу. Судя по ней, квартира, в которой произошел пожар, располагается на девятом или 10-м этаже. Что стало причиной возгорания — неизвестно.

Ранее сообщалось о страшном пожаре в жилом доме в Рязанской области, который унес жизни трех детей 2015, 2018 и 2019 годов рождения — двух девочек и мальчика. Трагедия произошла в ночь на 27 октября в селе Сановка Шиловского района Рязанской области. Тела погибших были найдены пожарными при разборе завалов.

Правоохранители возбудили дело о причинении смерти по неосторожности. Следственные органы устанавливают обстоятельства гибели детей.

По словам главного государственного инспектора РФ по пожарному надзору МЧС Игоря Кобзева, ситуация с гибелью детей на пожарах — критическая. Ежегодно в огне погибают более 400 человек. При этом в 90% случаев несовершеннолетние гибнут при пожарах в жилых домах. МЧС уже предложило ввести ответственность за использование открытого огня на балконах. Министерство также хочет обязать россиян установить в домах пожарные датчики. Особенно это актуально для деревянных построек.