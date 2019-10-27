Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Соседка рассказала о семье мальчика, жестоко убившем мать в Петербурге

153
0 Оставить комментарий

Соседка рассказала о семье мальчика, жестоко убившем мать в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 октября. Пенсионерка из дома в Петербурге, где произошло жестокое убийство матери 12-летним сыном, рассказала о неблагополучной семье.

СМИ сообщили, что школьник расправился с 46-летней матерью с особой жестокостью. На месте преступления нашли ножницы, шампур.

По словам соседки, семья с мальчиками-близнецами всегда была проблемной. На нее неоднократно жаловались другие жильцы. Из злополучной квартиры нередко доносились крики и ругань, пишут «Невские новости».

По словам женщины, однажды там произошел пожар. Выяснилось, что мать курила в постели и не заметила, как от сигареты загорелся матрас.

На запах горелого обратили внимание соседи, они сообщили в экстренные службы. Пожар удалось вовремя потушить.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства, ведется расследование. Мальчик, причастный к преступлению, и его брат сейчас находятся у психологов.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров