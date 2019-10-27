Умственно отсталый мальчик в Петербурге избежит тюрьмы за убийство матери

Санкт-Петербург, 27 октября. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства 46-летней жительницы Петербурга, чье тело с колото-резаными ранами в области груди и живота было найдено в квартире по улице Стасовой.

«В настоящее время проведен осмотр места происшествия, в том числе с участием следователей-криминалистов, специалиста в области судебной медицины», — сообщает Следственное управление СК РФ по Петербургу и Ленобласти.

Как сообщает портал «Невские новости», главным подозреваемым оказался умственно отсталый сын погибшей, которому всего 12 лет. Вместе со своим братом они состоят на учете психоневрологического диспансера. Источник издания отметил, что, вероятнее всего, ребенок будет освобожден от наказания даже том случае, если его признают виновным. Отметим, что уголовная ответственность в России наступает с 14 лет.

Примечательно, что в момент убийства оба брата, а также их отец, который, вероятнее всего, был пьян, находились дома. Сообщается, что 12-летний мальчик разбудил родителя и сообщил, что «что-то сделал» с матерью. По предварительным данным, ребенок поливал мать кипятком и вырезал части тела острым предметом — ножом, ножницами или шампуром.