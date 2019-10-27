Нетрезвый водитель устроил массовое ДТП на подъезде к финской границе

Выборг, 27 октября. Массовое ДТП с участием трех внедорожников и легкового автомобиля произошло в воскресенье утром между Выборгом и границей с Финляндией. Согласно предварительным данным, у водителя, устроившего аварию, имеются признаки алкогольного опьянения.

Очевидцы сообщают, что в результате столкновения легковушка вылетела на встречную полосу. Отметим, что все машины, ставшие участниками ДТП, получили серьезные повреждения. О пострадавших людях информации пока не поступало. Инцидент спровоцировал затор на шоссе. Участникам дорожного движения приходится двигаться «змейкой», чтобы миновать участок, говорится в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

Ранее сообщалось о крупной аварии на трассе М-3 «Украина» в Калужской области. Автомобиль Volkswagen сбил женщину и ребенка на пешеходном переходе, в результате чего пострадавшие скончались на месте. Как сообщает региональное УМВД, погибшей девочке было всего три или четыре года. При этом водитель Volkswagen попытался скрыться с места происшествия.