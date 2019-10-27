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Школьник в Петербурге на глазах у брата облил мать кипятком и вырезал органы

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Школьник в Петербурге на глазах у брата облил мать кипятком и вырезал органы

Санкт-Петербург, 27 октября. Школьник на глазах у брата-близнеца в Петербурге расправился с матерью, облив ее кипятком и вырезав органы ножницами, сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в ночь на 27 октября в Красногвардейском районе. Правоохранители нашли на месте убийства ножницы, пинцет, шампур для шашлыков и фонарик.

Семья, в которой произошла трагедия, неблагополучная и состоит на учете. У двенадцатилетних братьев-близнецов есть проблемы с психикой.

Известно, что в момент убийства в квартире находился пьяный отец мальчиков. Он смог позвонить своим родителям, а те вызвали полицию.

Школьники переданы в руки психологам, в квартире работают следователи.

Ранее сообщалось, что житель Петербурга жестоко расправился с пасынком. Он задушил его пластиковым хомутом, а затем закопал тело на даче.

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