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Погода в Петербурге может побить температурный рекорд

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Погода в Петербурге может побить температурный рекорд

Санкт-Петербург, 26 октября. Теплая погода установилась в Петербурге на выходных, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По прогнозам синоптиков, воздух может прогреться до 12 градусов тепла. Возможно, что 26 октября погода побьет исторический рекорд.

Минимальная температура воздуха была зафиксирована в 1912 году, когда термометры показали 9 градусов мороза. А максимальная — в 2004 году, в тот день воздух прогрелся до плюс 12 градусов. 

Ранее сообщалось, что в российской столице объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за усиления ветра. Предупреждение продлится до 29 октября. 

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