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Эстонский паромный оператор вернется в Петербург

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Эстонский паромный оператор вернется в Петербург

Санкт-Петербург, 26 октября. Эстонский паромный оператор Tallink снова вернется в Петербург. Тестовый заход судна ожидается весной 2020 года.

Руководство эстонской компании заявило о желании возобновить сотрудничество с Петербургом. Регулярный маршрут обещают сделать в апреле следующего года.

Сейчас паромы Tallink циркулируют между Хельсинки и Стокгольмом, Турку, Таллином и Ригой.

Ранее в Краснодарском крае состоялось совещание с участием членов регионального правительства, на котором обсуждался вопрос развития круизного туризма. 

В Минтуризма ожидают, что в Сочи будут заходить иностранные паромы.

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