Беглов подвел «ВКонтакте» итоги недели

Санкт-Петербург, 26 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов прокомментировал итоги рабочей недели на странице «ВКонтакте».

Правительство Петербурга утвердило этапы реализации стратегии социально-экономического развития до 2035 года. Речь идет об увеличении продолжительности жизни населения, росте зарплат, решении вопросов с жильем, пишут «Невские новости».

В городе сократили налог на прибыль предприятиям и отменили его на движимое имущество, отметил Беглов. Он также подписал закон о выплатах ветеранам к юбилею победы в Великой Отечественной войне, который вступит в силу с 1 мая 2020 года.

На этой неделе губернатор проверил благоустройство территорий на Витебском проспекте и у дома 11 на проспекте Культуры, а также провел личный прием граждан, по итогам которого дал ряд поручений.

Глава города принял участие в совещании с вице-премьером Виталием Мутко, было решено создать фонд для помощи обманутым дольщикам. Беглов также отметил, что поручил наградить победителей российского чемпионата «Молодые профессионалы», которые завоевали 29 медалей.

Ранее сообщалось, что Беглов обсудил подготовку своего визита в Белоруссию с российским послом Мезенцевым.