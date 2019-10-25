Боярский заплатит 8 тысяч рублей за парковку на Невском проспекте

Санкт-Петербург, 25 октября. Известного российского актера Михаила Боярского оштрафовали на 8 тыс. рублей за парковку на встречной полосе Невского проспекта. Об этом в пятницу сообщил представитель МВД России по Петербургу и Ленобласти.

«Лицо, управлявшие автомобилем Mercedes, 10 октября было привлечено к административной ответственности. В отношении водителя было составлено два административных протокола и выписаны штрафы в размере 5 и 3 тыс. рублей», — пояснил он газете «Петербургский дневник».

Ранее сообщалось, что ГИБДД Петербурга изучает видео, на котором автомобиль Боярского разворачивается и паркуется прямо на встречной полосе.

Позже Боярский появился на шоу «Вечерний Ургант». Ведущий программы Иван Ургант признался, что съемочная команда заготовило шутку про неудачную парковку на Невском. Сам Ургант успел перекинуться парой слов с Боярским в гримерке, но во время общения с артистом понял, что тому будет крайне некомфортно, если недавний скандал начнут обсуждать в рамках передачи.

Видео с припаркованным в неположенном месте автомобилем Mercedes появилось в Сети 1 октября. На кадрах видно, как после нарушения ПДД из иномарки выходит похожий на Боярского человек и переходит улицу по дорожной разметке. Инцидент произошел у перекрестка Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы