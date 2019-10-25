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Россия

Бюджет 40 петербургских проектов составил более 54 млрд рублей, сообщил Беглов

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Бюджет 40 петербургских проектов составил более 54 млрд рублей, сообщил Беглов

Санкт-Петербург, 25 октября. Общий бюджет 40 региональных проектов, разработанных в Петербурге, составил более 54 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании в Смольном.

Градоначальник и президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик обсудили на заседании расширение диалога между властью и бизнесом, реализацию национальных проектов и улучшение условий для предпринимательства. Александр Беглов сообщил, что в Петербурге было разработано 40 региональных проектов, общий бюджет которых превысил 54 миллиарда рублей. Как передает издание «Невские новости», реализация проектов находится под личным контролем губернатора Северной столицы.

Беглов также добавил, что Петербург заинтересован в сотрудничестве с «Деловой Россией». По его словам, предложения общественной организации помогли в принятии законопроекта о налоговых вычетах для компаний, инвестирующих в развитие своего бизнеса.

Ранее Александр Беглов отметил, что покупка жилья в Петербурге всегда будет привлекательна и выгодна не только для жителей города, но и для граждан из других регионов.

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Источник: Невские новости
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