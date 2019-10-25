Разыскиваемый за сбыт наркотиков в США американец пойман в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 октября. Американец Алет Тэрада, находящейся в международном розыске, задержан в петербургском аэропорту «Пулково».

Источник агентства «Интерфакс» в правоохранительных органах уточнил, что в Штатах Тэрада разыскивается за совершение преступлений по статье «Перевозка и сбыт наркотических средств в крупном размере). Ему грозит до 40 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции мужчины.

Ранее 15 октября суд в Петербурге принял решение о выдворении Тэрады из России в связи с нарушением режима пребывания в стране.