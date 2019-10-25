Беглов рассказал, кому выгодна покупка жилья в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 октября. Покупка жилья в Санкт-Петербурге всегда будет привлекательна и выгодна не только для жителей города, но и для граждан из других регионов. Такое мнение выразил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

В пятницу в Смольном прошло совещание, главной темой которого стала реализация национальных проектов. Глава города в ходе обсуждения упомянул жилищный вопрос. По его словам, покупать жилье в Петербурге выгодно не только местным жителям.

«У нас отменен институт прописки, поэтому любой гражданин может приехать и купить жилье в нашем городе», — передают слова Беглова «Невские новости».

Губернатор подчеркнул, что при всем при этом в приоритет ставится защита интересов граждан, постоянно проживающих в Северной столице.

«В Петербурге не надо покупать только квадратные метры, мы должны нашим жителям предоставлять комфортную среду», — рассказал глава города.

Беглов подчеркнул, что важное значение имеет благоустройство, социальная структура и доступность учреждений. На это власти города и ставят акцент.

«Просто так строить коробки и покупать в поле дома — это будет непозволительно», — заключил губернатор.

Напомним, в пятницу глава города посетил также Калининский район, где проверил ход строительных и ремонтных работ на социальных объектах. В частности, Беглов проинспектировал Центр амбулаторной онкологической помощи перед открытием. Учреждение окажет горожанам первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, а также в условиях дневного стационара.

Губернатор, кроме того, посетил Клиническую больницу Святителя Луки на Чугунной улице, где ведутся строительные работы. Беглов побеседовал с главврачом заведения и выяснил, какая техника необходима.