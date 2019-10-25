Беглов проверил ход ремонта и строительства соцобъектов в Калининском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 25 октября. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках рабочего визита в Калининский район города проверил ход строительных и ремонтных работ социальных объектов.

Он проинспектировал ход благоустройства территории комфортной городской среды МО «Северный» и осмотрел консультативно-диагностический центр «Городская поликлиника №112». Кроме того, Беглов посетил строительную площадку в Клинической больнице Святителя Луки на Чугунной улице и проинспектировал процесс ремонта, который продолжается в детском саду №32 на Полюстровском проспекте. Об этом пишут «Невские новости».

По словам губернатора Санкт-Петербурга, в городе есть заброшенные детские сады. Александр Беглов подчеркнул, что городское правительство либо выкупает их у предприятий и самостоятельно ремонтирует, либо этой работой занимаются компании. В пример градоначальник привел «Газпром».

«Наше решение выкупить у «Газпрома» детский сад [принято] с учетом того, что они полностью делают ремонт и оснащают помещение», — отметил Беглов.

Планируется, что детский сад начнет работу уже в этом году.

Губернатор Петербурга оценил работу консультативно-диагностического центра лучевой диагностики «Ай-клиник», расположенного на Тимуровской улице. Учреждение открылось в октябре, оно оснащено уникальным оборудованием.