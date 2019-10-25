Статус «жертва теракта» призвали узаконить накануне годовщины трагедии над Синаем

Санкт-Петербург, 25 октября. Накануне четвертой годовщины террористического акта в небе над Синаем председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков и председатель совета благотворительного фонда «Рейс 9268» Ирина Захарова рассказали, как город будет отмечать эту памятную траурную дату, и как проходит расследование, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам Александра Ржаненкова, 31 октября в 7.14 утра в Троице-Измайловском соборе будет отслужена панихида, а затем на Серафимовском кладбище будут возложены венки к мемориальному комплексу погибших над Синаем.

Такая же церемония пройдет и в «Саду Памяти» во Всеволожске. Кроме того, Александр Ржаненков сообщил, что необходимо на федеральном уровне официально закрепить статус — «жертва теракта». Статус «жертва теракта» призвали официально закрепить накануне годовщины трагедии над Синаем.

Это позволит родственникам погибших и выжившим людям получать помощь и компенсацию. Потому что сейчас пострадавшие от рук террористов вынуждены восстанавливать свое здоровье через различные медицинские программы или за личный счет.

С большой долей вероятности к пятой годовщине теракта в Красносельский районе Петербурга будет построен храм Димитрия Солунского. Он будет расположен в районе «Балтийская Жемчужина».

31 октября 2019 года исполняется четыре года со дня террористического акта в небе над Синаем, унесшим жизни 224 человек.

Напомним, в июле 2018 года СК РФ подвел итоги расследования авиакатастрофы A321 над Синаем. Окончательной причиной трагедией назван теракт. На фрагментах обшивки самолета было обнаружено наличие взрывчатого вещества. После того, как совместно с экспертами МАК из фрагментов был «сложен» самолет, эксперты узнали конкретное место взрыва.

Лайнер Airbus A321 «Когалымавиа» потерпел крушение на Синае 31 октября 2015 года. Авиакатастрофа стала крупнейшей в истории российской авиации.

После авиакатастрофы над Синаем полеты российских самолетов в Египет были приостановлены. Первый авиарейс из Москвы в Каир состоялся лишь 11 апреля 2018 года.