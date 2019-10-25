Стало известно, как украсят Петербург к Новому году

Санкт-Петербург, 25 октября. Представители «Городского центра рекламы и праздничного оформления» и комитета по печати и взаимодействию со СМИ рассказали, как изменится Петербург к Новому году.

На украшение города к главному зимнему празднику в этом году будут выделены 337 миллионов рублей — это на 6% больше чем в прошлом году. Предполагается, что особое внимание при подготовке города будет уделено 177 адресам, в первую очередь речь идет о местах народных гуляний.

Северную столицу украсят более 60 искусственных елей. Главное новогоднее дерево, чья высота будет достигать 25 метров, традиционного поставят на Дворцовой площади.

В Новому году заготовлены более 3,5 тысячи элементов праздничного оформления — на 30% больше чем в 2018 году. При украшении городских улиц упор будет сделан на фасады домов, фонарные столбы, чаши фонтанов, кустарники и деревья.

Подготовка Петербурга к празднику начнется уже 1 ноября и завершится 20 декабря. В этом году все украшения будут соответствовать главной теме — театральной. Впервые красочно оформят Володарский мост и Семеновскую площадь: они будут напоминать корону Снежной королевы.

«В нашем понимании это тоже относится к театральной тематике, поскольку это можно увидеть на подмостках театральных сцен, — приводит слова представителей «Городском центре рекламы и праздничного оформления» «Петербургский дневник». — Театральную стилистику украшений можно будет увидеть на Московском проспекте в виде «занавеса театра». Дворцовый мост за счет фалдового оформления тоже будет напоминать театральный занавес».

Отдельное внимание будет уделено окраинам города, в частности территориям, где идет активное строительство жилья. В Выборгском районе будут украшены Большой Сампсониевский проспект и проспект Энгельса, на Парнасе — улица Михаила Дудина и улица Федора Абрамова, в Приморском районе — проспект Испытателей, улица Академика Крылова, в Красногвардейском районе — Пискаревский проспект, в Пушкинском районе – Первомайскую улицу в Шушарах.

Глава Московского района Владимир Ушаков констатировал, что в этой части города будут задействованы украшения в белых, голубых и золотых тонах.

«Мы поддерживаем единый стиль с украшением нашей главной магистрали – Московского проспекта, — объяснил он. — В этом году будет несколько новинок».

По словам Ушакова, в Московском парке Победы появятся большие фигуры ангелов. Кроме того, в открытом этой осенью новом сквере на Витебском проспекте, который так полюбился местным жителям, появятся светящаяся елка и волшебная карета.

За счет дополнения декоративных элементов по-новому заиграет Исаакиевская и Казанская площади, обещают организаторы.

Урбанист Михаил Климовский в свою очередь подчеркнул, что приукрашении города нужно обратить внимание на свет.

«Районам стоит сконцентрироваться именно на световой игре, и у каждого будет своя «фишка», — выразил он мнение. — Так, Московский район сочетает в себе и конструктивизм, и сталинский ампир, там можно создать абсолютно разные образы. В Приморском районе можно оживить морскую тематику».

В начале недели в мэрии Москвы сообщили, что на юге столицы осенью высадят 800 деревьев и более 370 тысяч кустарников.