Беглов оценил благоустройство двора и ход строительства детсада в Калининском районе

Санкт-Петербург, 25 октября. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время объезда Калининского района осмотрел облагороженную территорию двора возле дома № 11/6 на проспекте Культуры, а также проверил ход строительных работ в детском саду №32.

Дворовую территорию площадью 8,5 тысячи квадратных метров власти Северной столицы привели в порядок в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». На его реализацию выделили 16,5 миллиона рублей. Работы проходили летом, торжественное открытие двора состоялось 20 августа.

Рабочие заменили асфальтобенное покрытие, оборудовали контейнерную площадку, озеленили двор. На территории появилась детская игровая площадка, а для маломобильных горожан занизили поребрик.

Беглов во время объезда Калининского района оценил результаты благоустройства.

Кроме того, глава города ознакомился с ходом строительных работ в детском саду на Полюстровском проспекте, 15. Его планируют открыть уже в марте следующего года. Смольный выкупит здание у «Газпрома», которому детсад сейчас принадлежит, за 283 миллиона рублей, пишут «Невские новости».

Детский сад рассчитан на семь групп (180 мест). Специалисты уже завершили строительно-монтажные работы по усилению конструкций здания, устройству внутренних перегородок и его инженерно-технической подготовке. В настоящее время ведется планировка земельного участка для благоустройства территории.

Напомним, 23 октября Беглов встретился с жителями Петербурга в приемной на Васильевском острове. Горожане обратились к главе Северной столице с просьбами, которые касались, например, благоустройства сквера на улице Восстания, 8а и восстановления мемориала на Балканском воинском кладбище. По итогам личного приема губернатор дал ряд поручений.

В тот же день он осмотрел новый детский сад №4 на Варшавской улице. Дошкольное учреждение открыли в конце августа, детский сад рассчитан на 125 воспитанников.