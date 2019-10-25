Беглов проинспектировал онкоцентр в Калининском районе перед открытием

Санкт-Петербург, 25 октября. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проинспектировал Центр амбулаторной онкологической помощи в Калининском районе перед открытием.

В пятницу Беглов совершает объезд Калининского района. В планы губернатора вошла проверка готовности онкоцентра на базе Консультативно-диагностического центра Городской поликлиники №112 на Тимуровской улице.

Центр будет оказывать первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, а также в условиях дневного стационара. Оборудование разместят на площади 340 квадратных метров. При осмотре Беглов подчеркнул, что в Центре амбулаторной онкологической помощи установлен хороший аппарат КТ.

Медучреждение сотрудничает с Центром лучевой диагностики, что требует выделения квот в рамках ОМС. На этот год было выделено 1000 квот — 300 исследований компьютерной томографии и 700 исследований МРТ. На следующий год запланировано выделение 10 тысяч квот — 4,5 тысячи исследований КТ и 5,5 тысячи исследований МРТ.

В эту же пятницу губернатор посетил Клиническую больницу Святителя Луки на Чугунной улице, где ведутся строительные работы. Глава города побеседовал с главврачом заведения и выяснил, какая техника необходима.

В будущем в клинике, вероятно, смогут проводить операции по трансплантации почки, однако оборудование еще предстоит купить. Преграды лишь в лицензировании. Главврач подчеркнул, что идея уже вынесена на обсуждение в комитет по здравоохранению.

Клиническая больница Святителя Луки способна принимать до 3,5 тысячи пациентов ежегодно. Она также выступает в качестве учебной базы для многих медицинских образовательных учреждений.

В следующем году клиника планирует продолжать развитие по пути интенсификации хирургической активности. В эксплуатацию будет введен новый операционный блок, что позволит в два раза увеличить количество выполняемых операций (свыше 11 тысяч в год).

После окончания ремонтных работ на пятом этаже больницу оснастят монтируемым и немонтируемым медицинским оборудованием, в том числе мебелью, передает «Невские новости».

23 октября Беглов осмотрел две многоэтажки на Московском проспекте после реставрации фасадов.