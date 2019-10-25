Памятник сестре милосердия открыли в честь юбилея больницы Марии Магдалины

Санкт-Петербург, 25 октября. Больница святой Марии Магдалины отмечает свое 190-летие. В честь этого события в Петербурге состоялось торжественное открытие первого памятника сестре милосердия, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Скульптура была установлена во дворе Детской городской больницы №2 святой Марии Магдалины. В торжественном мероприятии принял участие хор Подворья Валаамского монастыря, а также монахини при храме Святой Марии Магдалины и члены клубов исторической реконструкции.

Памятник создали петербургские мастера Максим Лапагугин и Марат Кулиев. Скульптура олицетворяет собой идею о значимости профессии медсестры, в том числе и с современной медицине. Новую скульптуру освятил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, сообщает «Петербургский дневник».

Также в пятницу на территории больницы организаторы мероприятия разместили выставку с экспонатами Первой Мировой войны. Участники события смогли отведать полевую кухню, погрузившись в атмосферу того времени.

Больница святой Марии Магдалины была открыта 24 октября 1829 года в первую годовщину смерти императрицы Марии Федоровны. Неподалеку от медучреждения тогда располагалась небольшая церковь имени равноапостольной Марии Магдалины, поэтому и больницу было решено назвать в честь святой.