Беглов пригласил президента Южной Осетии на ПМЭФ-2020

Санкт-Петербург, 24 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов провел встречу с президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым. Стороны обсудили взаимоотношения республики и Северной столицы РФ.

Встреча Беглова с осетинской делегацией состоялась в Смольном в четверг в рамках Дня культуры Осетии. Градоначальник и президент Южной Осетии отметили взаимоотношения сторон и обменялись подарками.

Глава Петербурга напомнил, что между сторонами никогда не было конфликтов, а в годы Великой Отечественной войны осетины с честью и достоинством защищали Ленинград. Кроме того, Беглов пригласил Бибилова на следующий Петербургский международный экономический форум, который состоится в 2020 году. По словам губернатора Петербурга, на ПМЭФ подписывается множество соглашений, они будут способствовать укреплению взаимоотношений.

Накануне Беглов встретился с послом России в Республике Беларусь Дмитрием Мезенцевым. Беглов и российский дипломат обсудили вопросы развития экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества Петербурга и Белоруссии. На встрече поднималась тема подготовки совместных проектов к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.