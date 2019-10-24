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Дворец единоборств может появиться у станции метро «Международная» в Петербурге

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Дворец единоборств может появиться у станции метро «Международная» в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 октября. Территорию возле станции метрополитена «Международная» в Петербурге хотят использовать для строительства Дворца единоборств. Об этом рассказал журналистам руководитель Фрунзенского района Константин Серов.

Он обратил внимание на то, что власти района столкнулись с интересами коммерческих структур, которые собирались возвести в указанном месте очередной торговый центр.

«Я выслушал немало критики от бизнеса, которому отказали. Надеюсь, что город поддержит наш проект», — отметил он.

По его словам, на сегодняшний день в районе нет другого спортивного объекта, который может превратиться в настоящий культурно-досуговый центр, сообщает «Петербургский дневник».

Серов также выразил надежду на то, что уже в 2020 году при поддержке городских властей решится вопрос касательно строительства дворца.

На данный момент финальное решение о дальнейшем приспособлении участка земли пока не принято, однако на это уйдет не так много времени. По словам Серова, к моменту окончательного ухода «Метростроя» с этой территории город будет в курсе, что появится на этом месте.

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Источник: Петербургский дневник
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