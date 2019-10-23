Беглов принял в Смольном посла России в Республике Беларусь

Санкт-Петербург, 23 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов встретился с послом России в Республике Беларусь Дмитрием Мезенцевым.

Беглов и российский дипломат обсудили вопросы развития экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества Петербурга и Белоруссии. На встрече поднималась тема подготовки совместных проектов к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Беглов и Мезенцев считают, что для необходимо организовать российско-белорусские поисковые отряды. Для белорусских школьников, которые интересуются историей Петербурга, можно разработать специальные экскурсионные программы.

Также глава города напомнил о подготовке к визиту в Белоруссию, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что летом Беглов принял несколько делегаций из Китая. Он получил приглашение принять участие в международном Пекинском Сяншаньском форуме.