Беглов дал ряд поручений после личного приема петербуржцев

Санкт-Петербург, 23 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов по просьбе петербуржцев распорядился благоустроить безымянный сквер на улице Восстания, 8а.

23 октября Беглов встретился с жителями Петербурга в приемной президента на Васильевском острове. Один из горожан предложил привести в порядок сквер возле Павловского института. Губернатор поручил контроль за работами профильному комитету.

Глава города также распорядился восстановить мемориал на Балканском воинском кладбище. Соответствующую задачу он поставил перед комитетом по промышленной политике и инновациям после обращения петербурженки.

Женщина предложила отремонтировать мемориал к 75-летию годовщины Великой Победы, пишут «Невские новости». Все останки, найденные поисковыми бригадами, по-прежнему предают земле на этом кладбище.

Ранее сообщалось, что Беглов совершил рабочую поездку по Московскому району. Он осмотрел два дома с отремонтированными фасадами и кровлей на Московском проспекте