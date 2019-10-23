Беглов проверил ремонт фасада двух домов на Московском проспекте

Санкт-Петербург, 23 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов осмотрел две многоэтажки на Московском проспекте после реставрации фасадов.

Глава города осмотрел дома №198 и №200, расположенные на Московском проспекте. Здесь привели в порядок фасад, кровлю, применили на крыше технологии «холодный чердак».

Программа «Холодный чердак» снижает риск образования наледи на кровлях домов. В этом году новые технологии реализуют в 291 многоквартирном доме.

В Московском районе «холодный чердак» появится в 20 домах, столько же домов запланировано на будущий год, пишут «Невские новости».

Ранее губернатор Беглов назвал программу «холодный чердак» одну из приоритетных при подготовке к зиме. Он добавил, что на крышах в 80 домах в тестовом режиме положили электрокабель.