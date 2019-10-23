Беглов проверил новый детский сад на Варшавской улице

Санкт-Петербург, 23 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов осмотрел новый детский сад № 4 на Варшавской улице.

Дошкольное учреждение открыли в конце августа, детский сад рассчитан на 125 воспитанников. Здесь организовали игровые комнаты с интерактивными песочницами, кабинет робототехники, скалодром.

Одна из воспитательниц рассказала Беглову о том, что к занятиям на скалодроме допускают детей от пяти лет. Ребенка лично страхует педагог, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что Беглов совершил рабочую поездку по Московскому району. Он сообщил, что программу «холодный чердак» реализуют к 2020 году.

Утром 23 октября глава города провел личный прием петербуржцев на Васильевском острове.