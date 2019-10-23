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Беглов назвал программу «холодный чердак» одной из главных в подготовке Петербурга к зиме

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Беглов назвал программу «холодный чердак» одной из главных в подготовке Петербурга к зиме

Санкт-Петербург, 23 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал программу «холодный чердак» одним из главных мероприятий по подготовке к зиме.

Глава города рассказал о подготовке к зиме после рабочей поездки в Московский район. Он добавил, что в Петербурге полностью работает отопление, а программу «холодный чердак» для устранения наледи на крышах завершат к 2020 году.

Беглов отметил, что на крышах в 80 домах в качестве эксперимента прокладывают электрический кабель. Эту систему могут внедрить и в других домах, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что Беглов побывал на Центральной ТЭЦ после модернизации. Губернатор неоднократно подчеркивал необходимость обновления инженерной инфраструктуры города.

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