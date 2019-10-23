Шесть зеленых зон появятся в Петербурге благодаря переносу Судебного квартала

Санкт-Петербург, 23 октября. Депутаты Заксобрания Петербурга приняли в первом чтении законопроект об исключении из реестра зеленых насаждений территории, где разместятся Верховный суд и Судебный квартал.

Площадь участка на Смольнинской набережной, вблизи Орловской улицы составляет 2,8 га. В 2007 году она была включена в реестр зеленых насаждений.

В 2019 году власти решили отвести эту территорию под судебный комплекс. Взамен город получит 3,5 га зеленых зон на улице Черняховского, у Большеохтинского моста, на набережной Обводного канала, у моста Александра Невского, а также на Воскресенской набережной и Захарьевской улице.

Эти локации планируется внести в список зеленых насаждений. Напомним, что Судебный квартал хотели строить на проспекте Добролюбова. Но позднее здесь решили разбить масштабный парк, который получил имя «Тучков буян».

Власти провели опрос среди петербуржцев по наполнению арт-парка. Горожане решили, что здесь должен появиться зимний каток, ботанический сад и открытая сцена. Все предложения жителей Петербурга учтут при разработке концепции парка.