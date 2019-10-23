Футболист «Зенита» интересен «Монако»

Санкт-Петербург, 23 октября. ФК «Монако» интересуется полузащитником «Зенита» Вилмаром Барриосом, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Монегаски давно следят за колумбийцем и рассматривают его как один из вариантов укрепления центра поля. Клуб может предложить за Барриоса 25 млн евро.

В петербургском клубе 26-летнего футболиста оценивают дороже — за него хотят получить больше 30 млн евро. Барриос перешел в «Зенит» в январе текущего года из «Боки Хуниорс» за 15 млн евро.

На его счету 28 матчей в составе сине-бело-голубых. Ранее стало известно, что за футболистом также следит итальянская «Рома».

«Зенит» после 13 туров чемпионата России возглавляет турнирную таблицу РПЛ вместе с «Локомотивом». В активе обеих команд по 29 очков.