Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт

Футболист «Зенита» интересен «Монако»

34
0 Оставить комментарий

Футболист «Зенита» интересен «Монако»

Санкт-Петербург, 23 октября. ФК «Монако» интересуется полузащитником «Зенита» Вилмаром Барриосом, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Монегаски давно следят за колумбийцем и рассматривают его как один из вариантов укрепления центра поля. Клуб может предложить за Барриоса 25 млн евро.

В петербургском клубе 26-летнего футболиста оценивают дороже — за него хотят получить больше 30 млн евро. Барриос перешел в «Зенит» в январе текущего года из «Боки Хуниорс» за 15 млн евро.

На его счету 28 матчей в составе сине-бело-голубых. Ранее стало известно, что за футболистом также следит итальянская «Рома». 

«Зенит» после 13 туров чемпионата России возглавляет турнирную таблицу РПЛ вместе с «Локомотивом». В активе обеих команд по 29 очков.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров