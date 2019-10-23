Беглов проинспектировал модернизацию оборудования Центральной ТЭЦ

Санкт-Петербург, 23 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов осмотрел электростанцию № 1 Центральной ТЭЦ после модернизации.

Глава города побывал в машинном зале, где размещаются все пульты управления. Ему рассказали, что современная автоматизированная система водоподготовки оснащена новейшими фильтрами.

Модернизация ТЭЦ позволит снизить нагрузку на экологию региона. Она работает на самом экологически чистом виде топлива — природном газе. Энергетическая установка вырабатывает электрическую и тепловую энергию.

Беглов высоко оценил результаты обновления предприятия, пишут «Невские новости».

Напомним, что летом губернатор заявил о курсе властей Петербурга на модернизацию инженерной инфраструктуры. Обновление оборудования на предприятиях энергетической сферы по-прежнему в приоритете, добавил Беглов.