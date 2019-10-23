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Завод имени Калинина в Петербурге станет объектом культурного наследия

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Завод имени Калинина в Петербурге станет объектом культурного наследия

Санкт-Петербург, 23 октября. Петербургский трубочный завод на Уральской улице в Петербурге станет объектом культурного наследия регионального значения, сообщили в КГИОП.

Объект больше известен как завод имени Калинина, на его территории находится много построек дореволюционного и советского периода. Под охрану государства в том числе попадет меднолитейная мастерская, построенная в 1882 году.

Заводские корпуса пустовали долгое время, а в 2016 году территорию выкупила компания «Максидом». Здесь построят гипермаркет и благоустроят общественную зону, пишет издание «Петербургский дневник».

Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов разрешил частным компаниями брать больше контрактов по благоустройству. Доля частников в сфере благоустройства должна вырасти до 20%.

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