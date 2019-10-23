Лидер Rammstein показал фото со съемок нового клипа в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 октября. Знаменитый немецкий музыкант Тилль Линдеманн рассказал поклонникам, что снимает новый клип в Петербурге.

Лидер Rammstein и Lindemann опубликовал в Instagram фото с киностудии. Съемки начались на площадке «Ленфильма».

«Ленфильм. Новое видео в процессе», — подписал фото Линдеманн, его цитирует издание «Культуромания».

Тилль Линдеманн и его коллега по группе Lindemann Петер Тэгтгрен приехали в Петербург несколько дней назад. Они не раскрывают информацию о клипе. Известно только, что второй альбом Lindemann выйдет 22 ноября.

Последняя музыкальная работа Линдеманна — клип на песню Ich weiß es nicht. Ролик создали при помощи генеративно-состязательной сети. Такая техника создает изображения, которые воспринимаются человеческим глазом, как настоящие.

Видео состоит из черно-белых картинок с насекомыми и животными. Трек «Мой день, моя ночь» войдет в альбом Frau & Mann.

Напомним, что новый металл-проект Тилль и Питер создали четыре года назад. Первый студийный альбом Skills in Pills вышел в том же году. В новый альбом войдут 11 композиций.

Ранее сообщалось, что украинская певица Светлана Лобода отметила день рождения в компании Тилля Линдеманна. Звезда по-прежнему скрывает имя отца своей дочери Тильды. Но СМИ пишут, что им может быть лидер немецкой группы.