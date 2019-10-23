Перевернувшаяся в Петербурге иномарка влетела в толпу людей

Cанкт-Петербург, 23 октября. Серьезное ДТП произошло на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала в Петербурге. Иномарка после ДТП врезалась в толпу людей, видео с места происшествия оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Авария произошла днем 23 октября. По предварительной информации, столкнулись Volkswagen Polo и Renault. Вторая иномарка перевернулась и вылетела на тротуар, где в этот момент находились пешеходы.

Пострадали семь человек. Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли из Renault автоледи, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.