Петербуржец продает в Интернете визитку Путина за 2 млн рублей

Санкт-Петербург, 23 октября. Житель Петербурга решил продать визитку президента России Владимира Путина, которой он владеет последние двадцать лет.

Объявление появилось на сайте Avito, петербуржец потребовал за визитку два миллиона рублей. По словам автора объявления, визитку получил его отец, когда Путин занимал пост главы комитета по внешним связям мэрии Петербурга.

«Визитка ждала своего момента в визитнице более 20 лет. Качество хорошее», – написал горожанин, его цитирует издание ФедералПресс.

Визитки Путина можно найти на сайте Avito и у других продавцов. Остальные предприниматели просят за карточку от 50 до 200 тысяч рублей, отмечает издание «Петербургский дневник».

Интересные лоты с визитками и автографами Путина появляются и за границей. Например, в Австрии был продан автомобиль Volkswagen с автографом российского президента. Его стоимость составила 20 тысяч евро.

В апреле глава государства побывал на открытии завода Mercedes в Московской области. Он поставил свой автограф на капоте одной из первых собранных машин.

Путин также расписался на глобусе Русского географического общества во время рабочего визита в Петербург.