Резкое похолодание придет в Петербург в конце недели

Санкт-Петербург, 23 октября. Похолодание придет в Петербург в конце недели, сообщили в центре погоды «Фобос».

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что ожидается предзимняя погода с осадками в виде мокрого снега. Однако похолодание будет временным, теплая погода еще вернется в Петербург.

Синоптики зафиксировали аномально теплую погоду в середине октября. В последние дни воздух прогрелся до 10-12 градусов тепла.

23 октября в Петербурге ожидается переменная облачность, воздух прогреется до 11 градусов тепла.