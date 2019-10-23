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Беглов проводит личный прием граждан на Васильевском острове

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Беглов проводит личный прием граждан на Васильевском острове

Санкт-Петербург, 23 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов проведет личный прием петербуржцев на 3-й линии Васильевского острова.

Беглов начнет принимать посетителей с 10.00. Горожане могут задать вопрос градоначальнику и рассказать о своих проблемах, пишут «Невские новости».

Глава города неоднократно подчеркивал, что власти Петербурга должны быть открытыми для диалога. В марте Беглов завел личную страничку в социальной сети «ВКонтакте».

Петербуржцы оставляют в комментариях свои предложения и замечания в комментариях. Все жалобы и обращения, полученные «ВКонтакте», обрабатываются модераторами. Их направляют в профильные комитеты и в районные администрации.

Ранее сообщалось, что Беглов расширил полномочия властей по предоставлению земельных участков в рамках концессий и ГЧП.

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