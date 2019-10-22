Беглов расширил полномочия правительства по выделению земельных участков

Санкт-Петербург, 22 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон о предоставлении земельных участков в рамках концессий и государственно-частного партнерства (ГЧП), сообщается на официальном сайте городской адинистрации.

Закон наделяет петербургских властей правом принимать решение о предоставлении земли частному партнеру и концессионеру. Это поможет контролировать сроки и условия предоставления участков, пишут «Невские новости».

Документ регулирует сумму аренды за участки по концессионному соглашению и при ГЧП. Ожидается, что закон положительно отразится на доходах городского бюджета и обеспечит эффективное использование госимущества.

Накануне в Смольном состоялось заседание правительства, на котором обсуждали возможность введения налогового вычета для промышленных предприятий и железной дороги. Беглов поддержал эту инициативу, считая ее средством улучшения инвестиционной привлекательности Петербурга.