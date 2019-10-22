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Беглов разрешил частникам брать больше контрактов по благоустройству

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Беглов разрешил частникам брать больше контрактов по благоустройству

Санкт-Петербург, 22 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов внес изменения в перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Благодаря поправкам ожидается рост контрактов с частными компаниями. Они будут выполнять работы, оказывать и услуги и поставлять товары для благоустройства, пишут «Невские новости».

Поправки Беглова соответствуют поручению президента Владимира Путина о системе мотивации органов местной власти и развитии конкуренции. Ожидается, что к 2022 году доля частных компаний в сфере благоустройства должна вырасти до 20%.

Ранее губернатор наградил 22 лучших работника сферы торговли и подписал постановление о премировании лучших промышленных предприятий города. Общий премиальный фонд составляет 85 млн рублей.

Он также поддержал инициативу введения налогового вычета для промышленных предприятий и РЖД, что поможет улучшить инвестиционный климат в регионе.

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