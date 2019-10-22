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Беглов наградил лучших работников сферы торговли в Петербурге

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Беглов наградил лучших работников сферы торговли в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил работу лучших сотрудников сферы торговли.

Торжественная церемония состоялась в Смольном. Беглов поблагодарил собравшихся за многолетний труд.

«Вы – люди, которые стоят ближе всех к петербуржцам, потому что каждый встречает вас ежедневно», — сказал губернатор, его цитируют «Невские новости».

Глава города отметил, что для Петербурга сфера торговли имеет большое значение. Это один из столпов, на которых стоит городская экономика.

Двадцать два человека награждены Бегловым. Среди них сотрудники супермаркета Prisma, универмага «Московский», комбината питания «Кировский».

Накануне губернатор подписал постановление о выделении 85 млн рублей на премирование лучших промышленных предприятий города в 2019 году.

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