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Беглов посетил выставку о Театральной олимпиаде в Мариинке

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Беглов посетил выставку о Театральной олимпиаде в Мариинке

Санкт-Петербург, 22 октября. Глава северной столицы Александр Беглов принял участие в торжественном открытии выставки «Главные кадры. Театр», которая проходит в Мариинском театре с 22 октября по 15 декабря.

Губернатор выразил благодарность авторам фотографий и организаторам выставки. Он также отметил, что представленные снимки несут в себе большую историческую значимость. По словам Беглова, многие из тех фотографий, которые представлены на выставке, войдут в историю.

В экспозицию выставки, посвященной году театра, вошли снимки ТАСС и кадры из фотоархива агентства, которые показывают ключевые премьеры и события Года театра и театральной олимпиады в России, сообщают «Невские новости».

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