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В Петербурге простились с бывшим начальником штаба Северного флота Моцаком

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В Петербурге простились с бывшим начальником штаба Северного флота Моцаком

Санкт-Петербург, 22 октября.  В северной столице прошло прощание с вице-адмиралом Михаилом Моцаком. На траурные мероприятия пришли сотни людей, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Гражданская панихида состоялась в зале революции военно-морского института на набережной Лейтенанта Шмидта. Церемония отпевания прошла в Николо-Богоявленском Морском соборе. Ее провел настоятель собора отец Богдан.

Похороны вице-адмирала пройдут на Серафимовском кладбище на семейном участке.

Михаил Моцак скончался в возрасте 70 лет.

В Петербурге простились с бывшим начальником штаба Северного флота Моцаком

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