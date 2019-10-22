Петербурженку в парадной ограбила и изнасиловала группа мужчин и женщин

Санкт-Петербург, 22 октября. Жительницу Петербурга ограбили и изнасиловали в парадной, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел 20 октября, в полицию обратилась пострадавшая 1984 года рождения. Группа неизвестных напала на нее, отобрала украшения и более четырех тысяч рублей.

После этого один из злоумышленников надругался над жертвой. Позднее полиция задержала молодых людей 1999, 1998, 1991 года рождения. Среди них были две девушки, еще одна находится в розыске.

Полиция расследует обстоятельства совершенного преступления, ведется проверка.