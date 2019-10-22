Беглов поручил информировать жителей Петербурга о ходе выполнения Стратегии-2035

Санкт-Петербург, 22 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил чиновникам регулярно информировать горожан о ходе выполнения Стратегии социально-экономического развития Петербурга до 2035 года, утвержденной в понедельник в Смольном.

Беглов подчеркнул, что Стратегия-2035 является основным документом, определяющим направления и векторы развития города в долгосрочной перспективе. Она призвана обеспечить стабильное улучшение качества жизни горожан.

Стратегия развития Петербурга должна быть реализована в четыре этапа. Первые два — с 2019 по 2024 год, третий — по 2030 год, четвертый рассчитан на пятилетку — по 2035 год, сообщают «Невские новости».

Беглов подчеркнул, что за исполнением плана необходимо «обеспечить качественный контроль», жители города «должны знать, как он выполняется». Градоначальник поручил чиновникам регулярно информировать людей о ходе выполнения Стратегии-2035.

Как сообщалось ранее, на заседании правительства Беглов поддержал идею введения налогового вычета для промышленных предприятий и РЖД. По мнению главы города, инвестиционный налоговый вычет станет стимулом для организаций вкладываться в основной капитал.

Отметим, незадолго до этого губернатор подписал постановление о выделении 85 миллионов рублей на премии лучшим промышленным предприятиям города.