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Беглов поддержал идею введения налогового вычета для промышленников

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Беглов поддержал идею введения налогового вычета для промышленников

Санкт-Петербург, 21 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов поддержал идею введения налогового вычета для промышленных предприятий и РЖД. Об этом стало известно на заседании правительства.

Инвестиционный налоговый вычет станет стимулом для организаций вкладываться в основной капитал. По мнению Беглова, такое решение является шагом к созданию благоприятных условий для бизнеса.

«Налоговый вычет призван оказывать поддержку прежде всего тем отраслям, которые имеют большой потенциал для роста», — отметил Беглов, его цитируют «Невские новости».

Глава комитета по экономической политике Валерий Москаленко пояснил, что 48% налоговых поступлений в бюджет идут за счет промышленности. Для Петербурга это важный сектор.

Однако на многих предприятиях высокая степень износа техники. При переходе на новую систему они смогут вкладываться в обновление и развитие производства.

Ранее Беглов подписал постановление о выделении 85 млн рублей на премии лучшим промышленным предприятиям города.

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