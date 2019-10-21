Беглов вручил премии лучшим педагогам дополнительного образования

Санкт-Петербург, 21 октября. Глава Петербурга Александр Беглов поздравил с профессиональным праздником педагогов дополнительного образования.

Губернатор принял участие в праздничном концерте «Октябрьский». Он отметил, что на дополнительные занятия школьники ходят с радостью. По словам Беглова, больше 50% ребят выбирают профессию благодаря советам педагогов дополнительного образования.

«Ваши добрые сердца, ваши знания прививают детям не только любовь, а делают их талантливыми людьми», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Пятьдесят педагогов были награждены губернатором. Победители конкурса получили по 100 тысяч рублей в рамках премии петербургского правительства.

Ранее сообщалось, что Беглов распорядился премировать лучших промышленников города. Он подписал соответствующее постановление.