Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Беглов подписал постановление о премировании промышленников

599
0 Оставить комментарий

Беглов подписал постановление о премировании промышленников

Санкт-Петербург, 21 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о премиях правительства в сфере промышленности, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Премии учредили в рамках реализации президентского указа о долгосрочной государственной экономической политике. Премиальный фонд составит 85 млн рублей.

В номинации за увеличение производительности труда за первое место дадут 20 млн рублей, за второе место — 10 млн рублей, за третье — 5 млн рублей, пишут «Невские новости».

За первое место в номинации за создание высокотехнологичных рабочих мест вручат 25 млн рублей, за второе — 15 млн рублей, за третье — 10 млн рублей. Премии вручаются каждый год.

Ранее в Смольном состоялось заседание о поправках к закону о льготах. Беглов считает, что предоставление налогового вычета предприятиям улучшит инвестиционный климат в регионе. На совещание также шла речь о поддержке железной дороги путем льгот.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров