Беглов подписал постановление о премировании промышленников

Санкт-Петербург, 21 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о премиях правительства в сфере промышленности, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Премии учредили в рамках реализации президентского указа о долгосрочной государственной экономической политике. Премиальный фонд составит 85 млн рублей.

В номинации за увеличение производительности труда за первое место дадут 20 млн рублей, за второе место — 10 млн рублей, за третье — 5 млн рублей, пишут «Невские новости».

За первое место в номинации за создание высокотехнологичных рабочих мест вручат 25 млн рублей, за второе — 15 млн рублей, за третье — 10 млн рублей. Премии вручаются каждый год.

Ранее в Смольном состоялось заседание о поправках к закону о льготах. Беглов считает, что предоставление налогового вычета предприятиям улучшит инвестиционный климат в регионе. На совещание также шла речь о поддержке железной дороги путем льгот.