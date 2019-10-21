Эксперт положительно оценил введение налоговых льгот для железной дороги в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 октября. Введение налогового вычета для железной дороги благоприятно отразится на развитии отрасли, считает замначальника Октябрьской железной дороги по взаимодействию с органами власти Игорь Лобко.

На заседании в Смольном члены правительства во главе с губернатором Александром Бегловым обсудили вопросы изменения закона о налогах. Предоставление налогового вычета для железной дороги может положительно повлиять на развитие ж/д узла в Петербурге, отметил эксперт.

«Со стороны РЖД — это один из способов участия в финансировании совместных с городом мероприятий», — отметил Лобко, его слова цитируют «Невские новости».

Он добавил, что город получит современную и комфортную транспортную сеть. Введение налоговых льгот является эффективным способом повышения инвестиционной привлекательности региона.

Ранее на полях Петербургского экономического форума власти Петербурга и РЖД подписали инвестиционное соглашение на 88 млрд рублей.

До 2024 года для Петербурга закупят более двух десятков новых скоростных поездов «Ласточка».