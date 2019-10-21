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Беглов и Москаленко обсудили три этапа социально-экономического развития Петербурга

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Беглов и Москаленко обсудили реализацию стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 21 октября. Глава Северной столицы Александр Беглов и председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Валерий Москаленко на заседании в Смольном обсудили утверждение плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города на период до 2035 года, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Без нормальных кредитных ставок сложно даже с нашими мерами. Льгота должна дать толчок для развития уровня жизни горожан», — отметил Александр Беглов.

По словам Валерия Москаленко, главной целью является повышение качества жизни населения.

Стратегия социально-экономического развития будет реализовываться в три этапа: сначала она коснется государственных программ и региональных проектов, затем — развития человеческого капитала, а потом — развития информационных технологий.

«Мы завершили планирование качественного развития нашего города, осталось только проконтролировать качество исполнения стратегического плана», — рассказывает Александр Беглов.

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