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Стратегию социально-экономического развития обсудили в Смольном

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Стратегию социально-экономического развития обсудили в Смольном

Санкт-Петербург, 21 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании в Смольном обсудил с членами правительства развитие города.

Глава города подчеркнул, что стратегия социально-экономического развития должна учитывать интересы петербуржцев.

«Петербург  это открытый город, здесь очень важно взаимодействие власти и общества», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

В стратегию устойчивого развития Петербурга должно быть включено использование инновационных технологий, уверен губернатор. Для достижения показателей, указанных в стратегии, необходимо реализовать все государственные программы.

Также на заседании правительства обсуждался вопрос о поправках к закону о налогах. Беглов считает, что для развития бизнеса и улучшения инвестиционного климата важно ввести налоговый вычет.

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