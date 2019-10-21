Беглов обсудил с членами правительства поправки к закону о налогах

Санкт-Петербург, 21 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в заседании правительства по вопросам поправок к закону о налогах.

Глава города отметил, что налоговые вычеты позволяют привлечь в Петербург новых инвесторов. Это благоприятно отражается на инвестиционном климате.

По словам председателя комитета по экономической политике Валерия Москаленко, механизм налогового вычета актуален для промышленных предприятий.

Москаленко добавил, что предоставление налогового вычета для железной дороги может положительно повлиять на развитие ж/д узла в Петербурге.

«Мы делаем все, чтобы поддержать местные предприятия, это должно дать результат», — заметил Беглов, его цитируют «Невские новости».

Ранее сообщалось, что Беглов оценил бюджет на будущий год и плановые 2021-2022 годы. Он отметил, что правительство должно выполнить все обещания, данные избирателям.