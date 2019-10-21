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Беглов обсудил в Смольном программу приватизации на 2020 год

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Беглов обсудил с членами правительства закон о налоговых льготах

Санкт-Петербург, 21 октября. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел совещание в Смольном, где на повестку дня было вынесено обсуждение изменения закона «О налоговых льготах», сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Беглов обсудил с членами правительства закон о налоговых льготах

По словам губернатора, налоговый вычет — важная составляющая экономического процесса. Он готов дать налоговые послабления предприятиям, которые могут оказать помощь в развитии города. 

«Предприятия благодаря вычетам смогут больше вкладывать в собственное производство», — говорит Валерий Москаленко, председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга.

Налоговый вычет будет распространяться на оборудование старше пяти лет. Ставка налога на прибыль достигает 10%.

Также на собрании подняли ряд важных вопросов, которые касаются стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года, программы приватизации государственного имущества, а также проектирования и строительства объектов недвижимости в Санкт-Петербурге.

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